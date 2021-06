Moyen-Orient

Israël

La vie après « Bibi »

Pour la première fois depuis longtemps, Benyamin Nétanyahou n’est plus le visage du gouvernement israélien. Grâce à une courte victoire au Parlement, une nouvelle coalition a montré la porte au controversé politicien, qui promet cependant de revenir « bientôt ». Le nouveau premier ministre, issu de la droite radicale, aura fort à faire de son côté pour maintenir la coalition qui représente des élus de la gauche, du centre et de la droite, d’autant plus que les défis sont nombreux en Israël.