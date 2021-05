PHOTO MAJDI MOHAMMED, ASSOCIATED PRESS

(Jérusalem) Le ministre britannique des Affaires étrangères Dominic Raab s’est entretenu mercredi avec des dirigeants israéliens et palestiniens à Jérusalem et Ramallah, où il a appelé au respect de la trêve entre l’État hébreu et le mouvement palestinien Hamas.

Agence France-Presse

Cette visite éclair intervient après celle de son homologue américain Antony Blinken, en tournée au Proche-Orient pour consolider le cessez-le-feu entré en vigueur le 21 mai après 11 jours de guerre entre Israël et le Hamas.

Lors d’une rencontre avec le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou à Jérusalem, M. Raab a parlé de « l’importance d’un cessez-le-feu durable à Gaza et le besoin de combattre l’antisémitisme », a-t-il indiqué sur Twitter. « Le Royaume-Uni est déterminé à travailler avec les dirigeants régionaux pour mettre fin au conflit israélo-palestinien et établir une paix durable ».

« Il est vital que nous fassions des progrès pour un futur plus positif », a ajouté dans un autre tweet le ministre britannique, qui a aussi rencontré à Jérusalem son homologue israélien Gabi Ashkenazi et le ministre de la Défense Benny Gantz.

M. Nétanyahou l’a remercié pour son « soutien infaillible » au droit d’Israël à l’« autodéfense », selon un communiqué du bureau du premier ministre israélien.

A Ramallah, siège de l’Autorité palestinienne basé en Cisjordanie occupée, M. Raab a rencontré le président Mahmoud Abbas et son homologue palestinien Riyad al-Maliki.

« J’ai parlé avec le président palestinien Mahmoud Abbas du besoin pour chaque partie de respecter le cessez-le-feu », a écrit le chef de la diplomatie sur Twitter. « J’ai réaffirmé le soutien britannique à la solution à deux États, seule façon de parvenir à une paix durable ».

En amont de son déplacement, M. Raab avait appelé à rompre le « cycle de violence qui a coûté tant de vies ».

Du 10 au 21 mai, 254 Palestiniens ont été tués par des frappes israéliennes dans la bande de Gaza, parmi lesquels 66 enfants et des combattants, selon les autorités locales. En Israël, les tirs de roquettes depuis Gaza ont fait 12 morts parmi lesquels un enfant, une adolescente et un soldat.

Depuis la trêve entrée en vigueur vendredi, les efforts diplomatiques s’intensifient pour s’assurer de son respect.

Après des entretiens à Jérusalem et Ramallah mardi, M. Blinken s’est rendu en Égypte puis en Jordanie, deux États ayant signé un traité de paix avec Israël.

Les négociations entre Israéliens et Palestiniens sont au point mort depuis 2014.