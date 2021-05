PHOTO BURHAN OZBILICI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Ankara) La Turquie, confrontée à une pénurie de vaccins contre la COVID-19, a commandé à Pfizer 60 millions de doses supplémentaires pour donner un coup de fouet à sa campagne de vaccination avant l’ouverture de la saison touristique.

Agence France-Presse

Ankara avait déjà annoncé en décembre une première commande de 30 millions de doses de ce vaccin. Le nouvel accord porte à 120 millions le nombre total de doses à être livrées en Turquie en 2021.

Option sur 30 millions de doses additionnelles

L’accord conclu entre BioNTech et le ministère turc de la Santé porte sur l’achat de 60 millions de doses, avec une option de 30 millions de doses supplémentaires, a indiqué le laboratoire allemand dans un communiqué.

« Nous sommes reconnaissants de pouvoir apporter une contribution importante aux efforts de vaccination en Turquie et de la confiance qui nous est accordée », a déclaré le directeur général de BioNTech Ugur Sahin, un Allemand d’origine turque, cité dans le communiqué.

Cette annonce intervient alors que la Turquie, après avoir lancé sa campagne de vaccination sur les chapeaux de roues, a considérablement ralenti la cadence par manque de vaccins disponibles.

Signe de cette pénurie, le ministère de la Santé a décidé en avril de porter l’intervalle entre les deux doses du vaccin Pfizer/BioNTech à six ou huit semaines, contre les quatre précédemment en vigueur.

La Turquie, pays qui compte environ 83 millions d’habitants, a recensé plus de 5,1 millions d’infections au nouveau coronavirus et plus de 45 000 décès, selon les derniers chiffres officiels publiés mercredi.

Seulement 11,6 millions de personnes ont reçu deux doses de vaccin, principalement le chinois Coronavac.

Selon le ministre turc de la Santé Fahrettin Koca, le pays pourrait, grâce à la vaccination, atteindre « l’immunité collective » avant le mois d’août.