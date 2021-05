Moyen-Orient

Conflit entre Israël et Hamas

Plus de 100 morts palestiniens à Gaza

(Jérusalem) L’armée israélienne a pilonné jeudi Gaza et le groupe armé Hamas a multiplié les tirs de roquettes vers Israël, au quatrième jour d’un conflit ayant fait plus de 100 morts dans le territoire palestinien autour duquel chars et blindés israéliens ont été massés.