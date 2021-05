Moyen-Orient

Négociations afghanes

Américains et Européens veulent une reprise « immédiate »

(Washington) Les États-Unis et les Européens ont appelé vendredi à une reprise « immédiate » et « sans conditions préalables » des négociations en Afghanistan, accusant les talibans de faire régner la violence durant le retrait des forces étrangères et de bloquer le processus de paix.