(Washington) Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a défendu vendredi auprès de son homologue israélien la nécessité d’octroyer aux Palestiniens des droits « égaux » à ceux des Israéliens, selon un compte-rendu du département d’État américain.

Agence France-Presse

« Le secrétaire d’État a souligné la conviction de ce gouvernement que les Israéliens et les Palestiniens doivent jouir d’un degré égal de liberté, sécurité, prospérité et démocratie », a rapporté son porte-parole Ned Price après une conversation téléphonique entre Antony Blinken et Gabi Ashkenazi.

Les deux hommes ont notamment évoqué « l’assistance humanitaire aux Palestiniens », alors que le gouvernement de Joe Biden a repris l’aide bilatérale stoppée par l’ex-président américain Donald Trump.

« Le secrétaire d’État a réitéré le soutien résolu des États-Unis à Israël et à sa sécurité », a ajouté le porte-parole américain.

Après quatre ans de politique américaine extrêmement favorable à l’État hébreu sous la présidence Trump, avec la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël qui avait provoqué une rupture du dialogue entre Washington et les Palestiniens, l’administration Biden renoue en partie avec une diplomatie plus conforme au consensus international.

Si elle a décidé de ne pas revenir sur la décision concernant la capitale, elle plaide à nouveau ouvertement pour une « solution à deux États », israélien et palestinien, largement abandonnée par l’ex-gouvernement républicain.

Le gouvernement Biden considère bien que la Cisjordanie est un territoire « occupé » et que l’activité liée aux colonies israéliennes « exacerbe les tensions » et « va à l’encontre des efforts pour promouvoir une solution négociée à deux États », a dit jeudi Ned Price.