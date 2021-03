Moyen-Orient

Décryptage

Après 10 ans de guerre, que reste-t-il de la Syrie ?

Au moins 400 000 morts. Plus de six millions de réfugiés. Six millions de Syriens de plus déplacés à l’intérieur de leur pays ravagé. Des dizaines de milliers de prisonniers détenus ou disparus dans les geôles du régime.