Accord énergétique entre Chypre, la Grèce et Israël

(Nicosie) Chypre, la Grèce et Israël ont signé lundi un nouvel accord dans le domaine énergétique, relatif à la mise en œuvre du plus long câble électrique sous-marin au monde (plus d’un millier de kilomètres).

Agence France-Presse

Le protocole d’accord portant sur ce projet « EuroAsia Interconnector » a été signé à Nicosie par la ministre chypriote de l’Énergie Natasa Pilides et son homologue israélien Yuval Steinitz, en vidéoconférence avec le Grec Kostas Skrekas.

Il vise à connecter les réseaux électriques d’Israël, de Chypre et de Crète (Grèce) par un câble sous-marin de 2000 mégawatts, à une profondeur maximale de 2700 mètres.

La première phase devrait être bouclée d’ici 2025, a indiqué Mme Pilides. Selon la partie israélienne, le montant global du projet atteint trois milliards de shekels (plus de 1,1 milliard de dollars canadiens).

PHOTO TIRÉE DU SITE INTERNET D'EUROASIA INTERCONNECTOR Le projet EuroAsia Interconnector vise à connecter les réseaux électriques d’Israël, de Chypre et de Crète (Grèce) par un câble sous-marin de 2000 mégawatts, à une profondeur maximale de 2700 mètres.

Dans une déclaration commune, les trois ministres ont estimé que ce programme constituait un « grand pas en avant » pour l’intégration des ressources en énergies renouvelables.

Accord de Paris sur le climat

Reconnu comme un « projet d’intérêt commun » par la Commission européenne — et éligible à ce titre à un financement de l’UE —, le projet renforcera « la capacité des trois pays à respecter leurs engagements dans le cadre de l’accord de Paris », ont-ils ajouté.

L’accord permettra à Israël « de recevoir de l’électricité des réseaux électriques du continent européen en cas d’urgence », a précisé Yuval Steinitz.

Le câble électrique doit également renforcer la « sécurité énergétique » de l’Europe et mettre fin à l’isolement de Chypre en tant que seul État membre de l’UE non interconnecté, « un obstacle majeur à la compétitivité globale » de l’économie insulaire, a dit Mme Pilides.

Au cours des dernières années, Chypre, Israël et la Grèce ont formé une étroite alliance régionale sur les dossiers énergétiques.

Les trois pays envisagent notamment d’explorer et d’exploiter conjointement d’importants gisements de gaz naturel sous-marins dans la région.