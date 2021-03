PHOTO FELIPE DANA, ASSOCIATED PRESS

(Bagdad) Au moins dix roquettes se sont abattues tôt mercredi sur une base abritant des soldats américains dans l’ouest de l’Irak, tuant un sous-traitant civil, deux jours avant une visite historique du pape François dans le pays.

Maya GEBEILY

Agence France-Presse

Cette nouvelle attaque, déjà précédée de plusieurs avec le même mode opératoire ces deux dernières semaines, vient rappeler à quel point la première visite d’un souverain pontife en Irak est un casse-tête logistique.

« Je me rendrai en Irak pour un pèlerinage », a malgré tout déclaré le pape après sa traditionnelle audience du mercredi, en soulignant qu’il souhaitait « rencontrer un peuple qui a tant souffert, rencontrer cette Église martyre ».

En plus des restrictions sanitaires prises pour tenter d’endiguer une deuxième vague inquiétante de COVID-19 dans le pays, les tensions entre les deux puissances agissantes en Irak, l’Iran et les États-Unis, sont un obstacle supplémentaire au bon déroulé du programme papal.

Sur les dix roquettes tirées sur la base aérienne irakienne d’Aïn al-Assad, plusieurs se sont abattues à l’intérieur même de la section où sont stationnés des soldats et des drones américains de la coalition internationale antidjihadiste, ont précisé des sources de sécurité irakienne et occidentale.

Un sous-traitant civil dont la nationalité n’était pas connue dans l’immédiat est décédé d’une crise cardiaque à cause de cette attaque, ont précisé ces sources.

« Les forces de sécurité irakiennes mènent l’enquête », a de son côté ajouté sur Twitter le colonel Wayne Marotto, porte-parole américain de la coalition, alors que Washington pointe régulièrement du doigt les factions armées pro-Iran pour ces attaques, qui se sont multipliées ces dernières semaines.

La source de sécurité irakienne a précisé que les projectiles avaient été tirés depuis un village proche d’Aïn al-Assad, une région désertique où des hommes armés peuvent facilement installer des rampes de lancement – parfois à bord de camionnette ou de véhicules –, tirer des projectiles et rapidement repartir.

Roquettes « made in Iran »

Le commandement militaire irakien a rapporté que les roquettes étaient de type « Grad ». Plus précisément de type « Arash », ont détaillé à l’AFP des sources de sécurité occidentales, de fabrication iranienne et plus imposantes que les roquettes utilisées jusque récemment.

Ennemis jurés, la République islamique d’Iran et les États-Unis ont tous deux une présence ou des alliés en Irak. Les États-Unis, à la tête de la coalition combattant le groupe État islamique (EI), y déploient quelque 2500 militaires et l’Iran a entre autres le soutien du Hachd al-Chaabi, puissante coalition de paramilitaires intégrée à l’État irakien composée principalement de factions armées financées et armées par Téhéran.

Si l’Irak a connu un calme relatif à l’automne avec l’annonce d’une trêve des pro-Iran face aux menaces des États-Unis de retirer purement et simplement tous leurs soldats et diplomates du pays, une nouvelle escalade a récemment débuté.

En février, des roquettes sont tombées près de l’ambassade américaine à Bagdad, puis d’autres ont visé la base aérienne de Balad, plus au nord, blessant un employé irakien d’une entreprise américaine chargée de la maintenance de F-16.

Des roquettes ont également touché une base militaire abritant la coalition à l’aéroport d’Erbil, la capitale du Kurdistan irakien, longtemps vu comme un havre de paix dans un Moyen-Orient déchiré par les guerres. Deux personnes ont péri, dont un entrepreneur civil étranger travaillant avec la coalition.

Visite papale confinée

En réponse, les États-Unis ont mené le 26 février un raid contre des miliciens irakiens combattant pour le compte de l’Iran en Syrie.

Le ministère américain de la Défense a annoncé avoir tué l’un d’eux et blessé deux autres. Selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), au moins 22 combattants de milices irakiennes ont péri dans ce raid.

Washington menace régulièrement l’Iran du pire, notamment lorsqu’un de ses ressortissants est tué. Début 2020, une telle spirale avait failli dégénérer en conflit ouvert sur le sol irakien, lorsque le président américain d’alors, Donald Trump, avait pulvérisé avec un drone la voiture du général iranien Qassem Soleimani à Bagdad, en riposte à la mort d’Américains en Irak.

Le pape François est attendu vendredi à Bagdad et dimanche à Erbil où il doit célébrer une messe dans un stade qui sera rempli de fidèles. Il n’a aucune étape prévue dans l’ouest désertique du pays, mais passera par Mossoul, ancien bastion des djihadistes dans le nord où sont désormais déployées de nombreuses factions, notamment du Hachd al-Chaabi.

Du fait de la stabilité sécuritaire précaire et de la pandémie de COVID-19, le souverain pontife argentin sera privé des bains de foule qu’il affectionne.

En outre, pour parer au pire, un confinement national sera décrété durant toute la visite papale, de vendredi à lundi.

Des dizaines d’attaques contre des cibles américaines

Des dizaines d’attaques ont visé depuis l’automne 2019 des installations militaires et diplomatiques occidentales, notamment américaines, à l’instar de celle qui a frappé mercredi une base aérienne accueillant des forces américaines dans l’ouest de l’Irak.

La coalition internationale menée par les États-Unis opère depuis 2014 en Irak pour aider les forces locales dans leur combat contre le groupe djihadiste État islamique (EI). Depuis que l’Irak a déclaré sa victoire face à l’EI fin 2017, les troupes étrangères ont été réduites à 3500 militaires, parmi lesquels 2500 Américains.

Salves de roquettes

Le 27 décembre 2019, plus d’une trentaine de roquettes frappent la base militaire irakienne K1 à Kirkouk, région pétrolière au nord de Bagdad, tuant un sous-traitant américain. Plusieurs militaires américains et des membres du personnel irakien sont blessés.

Des tirs de roquettes visaient depuis octobre des secteurs abritant des soldats et des diplomates américains. Ces attaques non revendiquées avaient été attribuées par les Américains aux factions pro-Iran en Irak.

Le 29, des avions américains frappent plusieurs bases des brigades du Hezbollah, l’une des factions du Hachd al-Chaabi, coalition de paramilitaires dominée par les pro-Iran et désormais intégrée aux forces irakiennes. Les frappes près d’al-Qaïm (ouest) font 25 morts parmi les combattants pro-iraniens.

Attaque contre l’ambassade américaine

Le 31 décembre, des milliers de partisans du Hachd al-Chaabi entrent dans la Zone verte, quartier ultra-sécurisé de Bagdad où se trouvent l’ambassade américaine et les plus hautes institutions du pays, pour protester contre les raids américains.

Des manifestants défoncent les vitres et les installations de sécurité du bâtiment, avant de quitter le secteur le lendemain.

Soleimani tué, représailles iraniennes

Le 3 janvier 2020, le général iranien Qassem Soleimani et le numéro deux du Hachd al-Chaabi, Abou Mehdi al-Mouhandis, sont tués dans une frappe de drone ordonnée par Donald Trump près de l’aéroport international de Bagdad.

Le général Soleimani était le chef de la Force Qods, unité d’élite chargée des opérations extérieures des Gardiens de la Révolution.

Le 8, l’Iran tire des missiles sur des bases de la coalition internationale abritant des soldats américains en Irak. Selon le Pentagone, les missiles ont touché la base aérienne de Aïn al-Assad (ouest) et celle d’Erbil (nord).

Nouvelle escalade

Le 11 mars, des tirs de roquettes contre la base de Taji, au nord de Bagdad, font trois morts, deux Américains et un Britannique. Washington attribue l’attaque à « des groupes armés chiites pro-iraniens ».

En représailles, des raids aériens tuent 26 paramilitaires irakiens pro-Iran à la frontière syrienne.

Trois jours plus tard, une trentaine de roquettes visent de nouveau la base de Taji, au lendemain d’une frappe américaine contre cinq positions proches de Bagdad des Brigades du Hezbollah.

Le 17, plusieurs roquettes visent la base de Basmaya, au sud de Bagdad, où se trouve notamment une partie du contingent espagnol de la coalition.

Le 28 septembre, trois enfants et deux femmes d’une même famille irakienne sont tués par une roquette qui vise l’aéroport de Bagdad, où sont stationnés des soldats américains.

L’ambassade américaine de nouveau visée

Le 20 décembre, une salve de roquettes explose près de l’ambassade américaine à Bagdad, troisième attaque depuis une trêve annoncée en octobre par des factions irakiennes pro-Iran.

Au moins trois roquettes atterrissent près de la mission diplomatique, tandis que deux autres touchent des quartiers résidentiels.

Attaque contre une base à Erbil

Le 15 février, des roquettes s’abattent sur une base aérienne dans le Kurdistan irakien, faisant un mort et plusieurs blessés irakiens et étrangers.

L’attaque est revendiquée en ligne par un groupe peu connu qui se fait appeler Awliyaa al-Dam (« les Gardiens du sang »).

Attaque contre une base dans l’ouest

Le 3 mars, au moins dix roquettes frappent une base abritant des soldats américains dans l’ouest de l’Irak. Un sous-traitant civil meurt d’une crise cardiaque.

L’attaque intervient deux jours avant la venue du pape François, première visite d’un souverain pontife dans le pays. Celui-ci maintient son déplacement.