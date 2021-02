Cette photo rendue publique le 16 février 2021 par les Forces armées iraniennes montre la corvette russe Stoïkiy durant des manœuvres navales conjointes des marines russe et iranienne dans le nord de l’océan Indien.

PHOTO FORCES ARMÉES IRANIENNES, VIA AGENCE FRANCE-PRESSE

(Téhéran) Les forces navales de la République islamique d’Iran ont commencé mardi des manœuvres dans le nord de l’océan Indien, auxquelles participent également des navires russes, selon la télévision d’État iranienne.

Agence France-Presse

L’exercice se déroule sur un théâtre d’opérations de 17 000 kilomètres carrés avec des unités de la marine iranienne et de la force maritime des Gardiens de la Révolution, l’armée idéologique iranienne, indique la télévision, en citant le contre-amiral Gholamréza Tahani, porte-parole de ces manœuvres.

Baptisé « Ceinture de sécurité maritime », l’exercice a pour but, selon l’officier, de « renforcer la sécurité du commerce maritime international, de faire face à la piraterie et au terrorisme, et d’échanger des informations ».

PHOTO FORCES ARMÉES IRANIENNES, VIA AGENCE FRANCE-PRESSE Cette photo rendue publique le 16 février 2021 par les Forces armées iraniennes montre la vedette rapide iranienne Falakhon durant des manœuvres navales conjointes des marines russe et iranienne dans le nord de l’océan Indien.

Selon un communiqué de la flotte russe de la Baltique, l’exercice a commencé lundi et trois navires militaires de la Fédération de Russie y participent : une corvette, un pétrolier ravitailleur moyen et un remorqueur.

De même source, des exercices concernant « la libération d’un navire de commerce capturé par des pirates » et la lutte contre des incendies étaient au programme de mardi.

Ces manœuvres ont pour but, selon un communiqué de l’armée iranienne, de « renforcer la sécurité dans la région et les relations entre la Russie et l’Iran ».

L’amiral Tahani a également mentionné sans plus de précisions la présence de bâtiments de la marine indienne.

La Russie et l’Iran avaient déjà mené un exercice similaire en décembre 2019 dans l’océan Indien, avec cette fois-là des navires de Chine.

En septembre 2020, des bâtiments iraniens avaient participé à de grandes manœuvres russes menées de la mer Noire à la Caspienne en passant par le Caucase.