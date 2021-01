Liban

Plus de 220 blessés dans de nouveaux heurts entre manifestants et policiers

(Tripoli et Beyrouth) Plus de 220 personnes ont été blessées mercredi dans de violents heurts à Tripoli entre policiers et manifestants sortis pour la troisième soirée consécutive dans cette ville du nord du Liban afin de protester contre les restrictions sanitaires et une crise économique qui ne cesse de s’approfondir.