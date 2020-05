Israël : Nétanyahou mandaté pour former le gouvernement d’union avec Gantz

(Jérusalem) Le président israélien Reuven Rivlin a chargé jeudi soir le premier ministre sortant Benyamin Nétanyahou de former un gouvernement d’union qui avait reçu plus tôt la bénédiction du Parlement, scellant la fin de la plus longue crise politique de l’histoire moderne d’Israël.