Iran: Khamenei et Rohani promettent la victoire contre le virus et les sanctions

(Téhéran) Le guide suprême et le président iraniens ont refermé vendredi « une année difficile » et promis que la République islamique triompherait de la COVID-19 et des sanctions américaines qui l’asphyxient, lors de leurs vœux pour Norouz, le Nouvel An persan.