Migrants : l'Europe dénonce le chantage de la Turquie

(Ankara et Bruxelles) L’Union Européenne « rejette fermement l’usage par la Turquie de la pression migratoire à des fins politiques », ont affirmé mercredi les ministres de l’intérieur des 27 pays membres. La déclaration commune a été diffusée mercredi à l’issue d’une réunion d’urgence à Bruxelles, au moment où de nouveaux heurts ont éclaté entre migrants venus de Turquie et policiers grecs à la frontière entre la Grèce et la Turquie.