PHOTO D'ARCHIVES EMRE TAZEGUL, AP

Des bombardements de l'artillerie turque ont tué neuf soldats de l'armée syrienne aujourd'hui dans le nord-ouest de la Syrie, où l’armée turque et l’armée syrienne du président Bachar Al-Assad s’affrontent de plus en plus violemment. Ci-haut, un obus de l'atillerie turque explose durant un exercice près d'Izmir, en Turquie, durant un exercice militaire en 2018.