Israël prévoit un achat «massif» de drones pour contrer l’Iran et ses alliés

(Jérusalem) Israël mise sur l’achat et le développement « massifs » de drones afin d’accroître sa supériorité militaire sur ses ennemis, l’Iran et ses alliés, et mener des opérations en zone urbaine, a annoncé jeudi l’armée en dévoilant les grandes lignes de son plan quinquennal.