L’écrasement d’un avion près de l’aéroport de Téhéran, en Iran, mercredi matin, a fait 176 morts, dont 63 Canadiens, parmi lesquels au moins 5 Québécois d’origine iranienne.

Isabelle Ducas

La Presse

Les Montréalais Siavash Ghafouri-Azar et Sara Mamani, deux ingénieurs, s’étaient rendus dans leur pays d’origine pour se marier, après plus d’un an de fiançailles. Ils rentraient au pays mercredi pour reprendre le boulot.

« Ils venaient de s’acheter une maison à Longueuil et étaient enthousiastes à l’idée de la rénover », raconte Navid Sharisi, un ami de Siavash Ghafouri-Azar, avec qui il a fait de la recherche à l’Université Concordia.

M. Ghafouri-Azar et Mme Mamani s’étaient rencontrés à l’université, où ils ont tous deux complété une maîtrise récemment.

Trois autres Québécois se trouvaient à bord de l’appareil qui s’est écrasé. Il s’agirait d’Arvin Morattab, Aida Farzaneh et Mohammed Moeini.

« Toute la communauté iranienne est affectée, tout le monde est en deuil », témoigne M. Sharisi, lui-même originaire de ce pays.

Siavash Ghafouri-Azar, 35 ans, était ingénieur pour Pratt & Whitney à Longueuil, tandis que Sara Mamani, 34 ans, travaillait pour Bombardier, au siège social du boulevard René-Lévesque à Montréal.

PHOTOS TIRÉES DU COMPTE LINKEDIN DE SIAVASH GHAFOURI-AZAR ET SARA MAMANI. Siavash Ghafouri-Azar et Sara Mamani.

Un autre couple a trouvé la mort dans la catastrophe : Aida Farzaneh, 33 ans, et Arvin Morattab, 35 ans. Mme Farzaneh était spécialiste de l’efficacité énergétique des bâtiments pour la firme d’architecture Lemay, à Montréal. M. Morattab était pour sa part ingénieur en systèmes d’énergie pour la société de produits électrique Eaton, à Saint-Bruno. Tous deux avaient complété des doctorats à l’École de technologie supérieure (ETS).

Arvin Morattab

La firme d’architecture Lemay, qui employait Mme Farazeh, est en deuil.

Aida Farzaneh

« Bien qu’Aida était avec Lemay depuis moins de trois mois, elle avait déjà fait sa marque au sein de l’équipe », a affirmé Cristine Tessier au nom de l’entreprise. « En tant que spécialiste de l’énergie des bâtiments qui complétait un deuxième doctorat, elle a impressionné son entourage par son approche intelligente et structurée et son expertise transdisciplinaire. Ses collègues se souviendront aussi de son sourire toujours présent. »

Quant à Mohammed Moeini, 35 ans, vivait à Sherbrooke et travaillait pour Bombardier Produits récréatifs (BRP), où il était concepteur mécanique.

Mohammed Moeini

« Nous sommes bouleversés d’apprendre le décès de l’un de nos employés, a dit Elaine Arsenault, conseillère aux relations avec les médias chez BRP. Nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille de Mohammad ainsi qu’à toutes les familles des victimes de cette terrible tragédie. Les pensées de la haute direction de BRP et des employés sont avec elles. »

Ce que l’on sait :

– L’appareil Boeing 737-800 de la compagnie Ukraine International Airlines venait tout juste de décoller. L’ambassade ukrainienne en Iran a d’abord affirmé que l’avion avait subi une panne de moteur, pour ensuite se raviser, indiquant que l’on cherchait toujours les causes de l’accident.

– L’écrasement s’est produit quelques heures après que l’Iran ait envoyé 22 missiles sur des bases abritant des soldats américains en Irak en représailles à l’assassinat vendredi par les États-Unis du général iranien Qassem Soleimani.

– Les 63 victimes canadiennes sont majoritairement d’origine iranienne, et 27 seraient des résidents d’Edmonton. Le ministre canadien des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, a prévenu que le bilan des victimes canadiennes pourrait évoluer, car certains passagers avaient la double citoyenneté, ce qui rend la situation « extrêmement fluide ». Un couple de professeurs de l’Université de l’Alberta et ses deux filles se trouvaient sur ce vol, ainsi que plusieurs autres membres de la communauté iranienne de cette ville, rapporte Radio-Canada.

– Plus d’un tiers des passagers étaient âgés de 30 ans ou moins, selon la liste des passagers. Plusieurs universités canadiennes ont identifié des étudiants parmi les victimes.

– La majorité des victimes, soit 82, sont de nationalité iranienne. En plus de la soixantaine de Canadiens, l’appareil transportait 11 passagers de nationalité ukrainienne (dont neuf étaient des membres de l’équipage), dix passagers de nationalité suédoise, quatre de nationalité afghane, trois passagers de nationalité allemande et trois de nationalité britannique, selon le ministre des Affaires étrangères de l’Ukraine, Vadym Prystaïk. La plupart des passagers étaient en transit de Téhéran vers Kiev, la capitale ukrainienne.

– L’avion a pris feu peu avant de toucher le sol, vers 6 h 10 heure locale, à environ 45 km au nord-ouest de l’aéroport de Téhéran, dans la ville de Chahriar, a confirmé l’Ukraine International Airlines dans un communiqué.

– Après avoir évoqué un problème mécanique, les autorités ukrainiennes se sont ravisées et ont indiqué que les causes de l’écrasement étaient encore inconnues. « Je demande vraiment à tout le monde de s’abstenir de toute spéculation sur la catastrophe », a insisté le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans un message publié sur Facebook.

– Plusieurs compagnies aériennes, dont Air Canada, ont annoncé qu’elles allaient modifier les trajectoires de leurs vols pour éviter de survoler l’Iran et d’autres régions du Moyen-Orient, selon Transport Canada.

– Téhéran a indiqué qu’il refusait de remettre aux Américains les boîtes noires qui enregistrent toutes les données d’un vol, retrouvées par les équipes de secours, selon l’aviation civile de la capitale iranienne. Selon les règles de l’Organisation civile internationale (OACI), la responsabilité de l’enquête incombe au pays où s’est produit l’accident. La convention de l’OACI indique que l’État où a été conçu et construit l’appareil (ici les États-Unis), l’État de l’exploitant (l’Ukraine) « ont chacun la faculté de désigner un représentant accrédité qui participera à l’enquête ». Le chef de l’Organisation iranienne de l’aviation civile, Ali Abedzadeh, a affirmé que « les Ukrainiens pourront participer » à l’enquête, mais refuse d’envoyer les boîtes noires aux États-Unis.

– L’appareil avait été mis en service en 2016 et avait été l’objet d’une opération de maintenance le 6 janvier, soit deux jours avant l’incident. Boeing a indiqué dans un tweet être « en contact » avec la compagnie ukrainienne et se dit « prêt à apporter son assistance de quelque façon que ce soit ».

– Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a indiqué que le Canada allait travailler avec ses partenaires internationaux pour faire une enquête approfondie sur les causes de l’écrasement. La ministre des Affaires étrangères François-Philippe Champagne et le ministre des Transports Marc Garneau sont en contact avec leurs vis-à-vis étrangers, a-t-il dit. Sur Twitter, le ministre Garneau a souligné que le Canada allait offrir de l’assistance technique à l’enquête. Le premier ministre Trudeau a aussi offert ses condoléances aux familles des victimes par le biais de son compte Twitter. Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a nommé un expert pour recevoir et examiner les renseignements qui seront rendus publics par l’Iran et suivra l’enquête.

– Avec La Presse canadienne, Agence France-Presse, Philippe Teisceira-Lessard, La Presse et Janie Gosselin, La Presse

Aperçu de certaines des catastrophes aériennes les plus meurtrières impliquant des victimes canadiennes

8 janvier 2020 : le vol 752 d’Ukraine International à destination de Kiev s’écrase peu après le décollage à Téhéran, en Iran, tuant les 176 personnes à bord, dont 63 Canadiens.

24 juillet 2014 : le vol 5017 d’Air Algérie reliant Ouagadougou, au Burkina Faso, à Alger s’écrase à Gossi, au Mali, tuant 116 personnes dont cinq Canadiens et six résidents permanents, tous du Québec.

31 octobre 1999 : le vol 990 d’EgyptAir, reliant Los Angeles au Caire, avec escale à New York, s’écrase à environ 100 km au sud de Nantucket, dans le Massachusetts, tuant les 217 personnes à bord, dont 22 Canadiens.

2 septembre 1998 : le vol 111 de Swissair s’écrase au large de la Nouvelle-Écosse, tuant les 229 personnes à bord, dont quatre Canadiens.

23 juin 1985 : le vol 182 d’Air India reliant Toronto et Montréal à Londres explose en vol au-dessus de l’Atlantique, près de l’Irlande, tuant les 329 personnes à bord, dont 268 Canadiens.

1er septembre 1983 : le vol 007 de Korean Air, reliant New York à Séoul, en Corée du Sud, via Anchorage, en Alaska, est abattu par des avions de chasse soviétiques, tuant 269 passagers et membres d’équipage à bord, dont neuf Canadiens.

11 février 1978 : le vol 314 de Pacific Western Airlines qui reliait Edmonton à Castlegar, en Colombie-Britannique, s’écrase près de Cranbook, en C.-B., tuant 38 passagers et quatre membres d’équipage. Sept personnes ont survécu à l’accident.

5 juillet 1970 : le vol 621 Montréal-Toronto-Los Angeles d’Air Canada s’écrase près de Toronto, tuant les 109 personnes à bord.

8 juillet 1965 : le vol 21 des Lignes aériennes Canadien Pacifique reliant Vancouver à Whitehorse s’écrase en Colombie-Britannique, tuant les 52 personnes à bord.

29 novembre 1963 : le vol 831 Montréal-Toronto de Trans-Canada Air Lines s’écrase près de Sainte-Thérèse-de-Blainville, au nord de Montréal, tuant les 118 personnes à bord. La grande majorité des occupants étaient de Toronto.

11 août 1957 : le vol 315 de Maritime Central Airways reliant Londres à Toronto s’écrase près d’Issoudun, dans la région de Québec, tuant les 79 personnes à bord.

9 décembre 1956 : le vol 810 de Trans-Canada Air Lines s’écrase près de Chilliwack, en Colombie-Britannique, tuant les 62 personnes à bord.

8 avril 1954 : un avion de Trans-Canada Airlines entre en collision avec un petit appareil Harvard de l’armée de l’air au-dessus de Moose Jaw, en Saskatchewan, tuant les 35 personnes à bord et une autre au sol.