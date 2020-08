Explosions de Beyrouth: de la négligence à la catastrophe

Beyrouth comptait ses morts et ses blessés, mercredi, au lendemain d’une catastrophe sans précédent ayant dévasté une importante partie de la capitale. Pendant ce temps, le mystère se dissipait sur les causes accidentelles de l’explosion de 2750 tonnes de nitrate d’ammonium, négligées depuis six ans au cœur du port de Beyrouth.