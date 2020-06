L’Égypte et la Turquie sur un pied de guerre en Libye

Les deux pays ont les armées les plus importantes et les mieux préparées du Moyen-Orient musulman. Et ils se regardent en chiens de faïence en Libye. Pour mieux comprendre comment l’Égypte et la Turquie s’affrontent dans l’ex-pays de Mouammar Kadhafi, La Presse a interviewé Giuseppe Dentice, de l’Institut italien d’études politiques internationales, qui vient de publier un essai sur la question sur le site de l’Atlantic Council.