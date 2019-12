Plus de 235 000 déplacés en deux semaines de combats en Syrie

(Beyrouth) Des pick-ups pleins de matelas, vêtements et matériel électroménager : plus de 235 000 Syriens ont été déplacés en deux semaines en raison de l’intensification de l’offensive du régime et de son allié russe dans le nord-ouest du pays, selon l’ONU.