Attaques anti-américaines: Washington appelle Bagdad à «prendre des mesures»

(Washington) Les États-Unis ont appelé lundi le gouvernement irakien à « prendre des mesures » pour faire cesser les attaques en Irak contre des intérêts américains, qu’ils attribuent à l’Iran, de plus en plus influent dans le pays notamment via des factions armées.