Ivanka Trump « participera au forum et rencontrera des responsables politiques et du monde des affaires au sujet des questions économiques majeures », selon un communiqué du Trésor américain.

(Doha) La fille et conseillère du président américain Donald Trump, Ivanka Trump, participera à une conférence internationale au Qatar cette semaine, aux côtés du secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin, a annoncé mardi Washington.

Agence France-Presse

La conférence annuelle du Forum de Doha, qui réunit un large panel de décideurs régionaux et mondiaux, se tiendra les 14 et 15 décembre.

En 2017, Ivanka Trump a accompagné son père en Arabie saoudite pour son premier voyage à l’étranger en tant que président.

Le royaume et les Émirats arabes unis s’étaient engagés à verser 100 millions de dollars à un fonds pour les femmes entrepreneures qu’elle soutenait.

M. Mnuchin discutera avec ses homologues « des initiatives de sécurité nationale pour combattre le terrorisme et le financement illicite », a ajouté le Trésor américain.

Washington et Doha sont depuis longtemps de proches alliés et le Qatar abrite la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient.