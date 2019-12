L’Arabie saoudite organise un forum des médias, un an après Khashoggi

(Riyad) L’Arabie saoudite organise un forum des médias à partir de lundi à Riyad, quelques jours seulement après une répression ciblant des écrivains et blogueurs et un an après le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi.