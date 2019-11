Israël se rapproche de nouvelles élections

(Jérusalem) Israël se rapproche-t-il de l’Italie, habituée aux élections à répétition? La question se pose plus que jamais après l’échec mercredi du rival de Benyamin Nétanyahou, Benny Gantz, à former un gouvernement risquant ainsi de plonger l’État hébreu dans une troisième élection en moins d’un an.