Plus de 40 civils tués dans des raids en Syrie

Les bombardements dans la ville de Maaret al-Noomane ont fait 37 morts sur un marché de légumes et un secteur résidentiel attenant, dont 35 civils et deux personnes non identifiées, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). L'ONG a pointé du doigt l'aviation russe, mais Moscou a démenti toute implication.

Dans cette ville, des secouristes des Casques blancs aidés par des habitants évacuaient des blessés couverts de sang, les transportant à bout de bras ou sur des matelas transformés en civières de fortune, a constaté un photographe collaborant avec l'AFP.

Un homme gisait sans vie sur la chaussée couverte de décombres, au milieu d'un paysage de ruines. Le visage couvert de poussière grise, un blessé était escorté par deux hommes qui le tenaient par les bras. D'autres habitants fuyaient la zone, portant des enfants, souvent pieds nus, selon le photographe.