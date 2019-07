Drone iranien détruit: Téhéran dément des «allégations délirantes»

Téhéran a catégoriquement démenti vendredi les allégations de Donald Trump selon lesquelles un navire américain aurait « détruit » un drone iranien, et a ironisé en suggérant que Washington ait pu abattre un de ses propres appareils.

Le président des États-Unis a affirmé jeudi qu'un navire américain, l'USS Boxer, avait détruit au-dessus du détroit d'Ormuz un drone iranien qui s'approchait dangereusement.

« Allégations délirantes et sans fondement », a réagi vendredi le général de brigade et porte-parole des forces armées iraniennes Abdolfazl Shékarchi, cité par l'agence Tasnim.

« Tous les drones [...] sont bien rentrés à leur base » hier, a ajouté l'officier.

« J'ai peur que l'USS Boxer ait abattu un de leurs propres [drones] par erreur », a écrit pour sa part le ministre des Affaires étrangères adjoint iranien Abbas Araghchi sur Twitter.

La région du Golfe et du détroit d'Ormuz, par où transite le tiers du pétrole acheminé par voie maritime sur la planète, est depuis plus de deux mois au coeur de vives tensions géopolitiques, sur fond de bras de fer entre l'Iran et les États-Unis, qui y ont renforcé leur déploiement militaire.

Selon M. Trump, le Boxer a entrepris « une action défensive » contre un drone iranien qui s'était approché dangereusement après avoir ignoré de multiples appels à s'éloigner du vaisseau.