Guterres dénonce «fermement» le bombardement d'hôpitaux en Syrie

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a « fermement condamné » jeudi « les raids aériens en cours touchant des civils dans le nord-ouest de la Syrie », des bombardements qui ont notamment visé des « installations médicales et des travailleurs médicaux ».

« Plusieurs de ces installations ont été bombardées mercredi, dont un hôpital à Maarat al Numan, l'un des plus grands établissements médicaux de la région et dont les coordonnées avaient été communiquées aux belligérants via le mécanisme dit de déconfliction », relève le patron de l'ONU dans un communiqué.

Objet de multiples réunions du Conseil de sécurité ces derniers mois, les raids aériens imputés au régime syrien et à son allié russe endommageant des installations médicales n'ont pas cessé malgré la pression exercée sur la Russie par ses partenaires à l'ONU.

« Les civils et les infrastructures civiles, dont les installations médicales, doivent être protégés », rappelle Antonio Guterres, en assurant que quiconque « commet des violations sérieuses au droit humanitaire international devra en répondre ».

Plus de 100 combattants ont été tués depuis mercredi soir dans des affrontements féroces entre les troupes du régime et des forces dominées par des djihadistes dans le nord-ouest de la Syrie, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

Huit civils ont en outre péri en raison des combats dans cette région, selon la même source.

La région d'Idleb échappe toujours au contrôle du régime. Elle reste dirigée par les djihadistes du groupe Hayat Tahrir al-Cham (HTS, ex-branche syrienne d'Al-Qaïda), visés depuis fin avril par des frappes du régime et de son soutien russe.

La guerre en Syrie, qui a éclaté en 2011, a fait plus de 370 000 morts.