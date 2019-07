Washington suggère d'escorter les navires de commerce dans le Golfe

La tension autour du détroit d'Ormuz, par lequel transite près d'un tiers du pétrole brut mondial acheminé par voie maritime, a grimpé ces dernières semaines à cause d'une spirale d'événements, dont des attaques d'origine inconnue contre des pétroliers et la destruction d'un drone américain par l'Iran.

Le général Joseph Dunford, qu'il doit remplacer, avait expliqué mardi que Washington déterminerait «au cours des deux ou trois prochaines semaines» les pays ayant «la volonté politique de soutenir cette initiative» pour ensuite «identifier les capacités spécifiques» militaires de cette opération d'envergure qui doit concerner les détroits à l'est (Ormuz) et à l'ouest (Bab al-Mendeb) de la péninsule arabique.

Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a dit en juin espérer que plus de 20 pays, dont les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite - premier exportateur mondial de brut - accepteraient de travailler ensemble sur la sécurité maritime.

Lors d'une récente visite à l'OTAN, le chef du Pentagone Mark Esper a assuré que «certains» membres de l'Alliance atlantique avaient exprimé en privé leur intérêt à participer à cette coalition.

Mais les dirigeants européens semblent réticents à engager des moyens militaires dans cette région où la moindre escarmouche peut dégénérer en conflit ouvert.

«La France n'est jamais obligée de suivre un allié dans un conflit», a déclaré jeudi le général François Lecointre, chef d'état-major français des armées.

Paris «est dans une logique de désescalade» en tentant de sauver l'accord nucléaire, dont Téhéran s'est libéré de plusieurs volets, a affirmé une source gouvernementale, précisant que «mettre des moyens supplémentaires dans la région ne nous paraît pas adéquat».

La France et le Royaume-Uni disposent de bases militaires à Abou Dabi et à Bahreïn, et il existe déjà une force maritime multinationale, la Combined Maritime Forces (CMF), pour lutter contre la piraterie dans le golfe d'Aden et au large de la Somalie.