L'Iran dit avoir démantelé un réseau d'espions américain en pleines tensions

L'Iran a affirmé mardi avoir démantelé un «nouveau réseau» d'espions agissant pour le compte des États-Unis, en pleines tensions accrues entre les deux pays ennemis, face auxquelles Moscou et Pékin ont exprimé leurs inquiétudes.

La crise s'est accentuée avec l'annonce lundi par le Pentagone d'un renforcement du dispositif militaire américain au Moyen-Orient après que l'Iran a affirmé son intention de franchir bientôt une limite prévue par l'accord sur le programme nucléaire iranien censé limiter Les activités sensibles de Téhéran.

L'Iran et les États-Unis sont engagés dans un bras de fer depuis le retrait unilatéral américain en 2018 de l'accord nucléaire et le rétablissement de sanctions économiques américaines à Téhéran. Des attaques contre des pétroliers en mai et en juin derniers dans la région du Golfe, attribués par Washington à l'Iran, qui a démenti, ont jeté de l'huile sur le feu.

«Sur la base de nos propres renseignements et d'indices collectés au sein des services américains, nous avons récemment découvert les nouvelles recrues embauchées par les Américains et démantelé ce nouveau réseau», a annoncé l'agence officielle iranienne Irna, en citant sans l'identifier le «chef du contre-espionnage au ministère des Renseignements».

Certains espions du réseau mis sur pied, selon Irna, par l'Agence centrale du renseignement des États-Unis (CIA), ont déjà été arrêtés et remis à la justice. L'agence ne donne toutefois aucun chiffre et ne précise pas la nationalité des suspects.

«Boîte de Pandore»

Face à l'escalade des tensions, la Russie, pays allié de l'Iran, a appelé à la «retenue».

«Nous préférerions ne pas voir de mesures susceptibles de provoquer une montée des tensions dans cette région déjà instable», a déclaré le porte-parole du Kremlin.

La Chine de son côté a appelé Américains et Iraniens «à garder la tête froide» et «à ne pas ouvrir la boîte de Pandore».

Lundi, le Pentagone a annoncé «l'envoi de 1000 militaires supplémentaires à des fins défensives pour répondre à des menaces aériennes, navales et terrestres au Moyen-Orient».