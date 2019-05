Six Français de l'EI condamnés à mort en trois jours en Irak

Brahim Nejara, 33 ans, accusé par le renseignement français d'avoir facilité l'envoi de djihadistes vers la Syrie, et Karam El Harchaoui, qui aura 33 ans jeudi, ont été condamnés à mort mardi par un tribunal de Bagdad, après avoir été transférés fin janvier de Syrie, où ils étaient détenus par une alliance arabo-kurde antidjihadistes.

Dimanche et lundi, Kévin Gonot, Léonard Lopez, Salim Machou et Mustapha Merzoughi avaient aussi été condamnés à la mort par pendaison.

Tous ont 30 jours pour faire appel, et l'avocat français de Léonard Lopez a déjà annoncé qu'il le ferait.

« Éviter la peine de mort »

Six autres Français transférés de Syrie seront jugés dans les prochains jours en Irak, où quiconque ayant rejoint une organisation « terroriste » - qu'il ait ou non combattu - est passible de la peine de mort.

Mardi, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a assuré sur la radio France Inter que Paris « multipliait les démarches pour éviter la peine de mort » aux Français.

Bagdad a déjà condamné plus de 500 étrangers de l'EI - hommes et femmes -, mais aucun n'a jusqu'ici été exécuté.

Deux djihadistes belges ont écopé de la peine de mort, tandis qu'une Allemande condamnée à la peine capitale a vu sa sentence commuée en peine de prison à perpétuité en appel.

Cette série de verdicts relance le débat sur l'épineuse question des djihadistes étrangers : le retour dans leur pays d'origine suscite un vif rejet dans l'opinion publique en Europe, où des États comme la France refusent dans le même temps la peine de mort et plaident pour son abolition dans le monde.

« Nous sommes opposés à la peine de mort et nous le disons », a déclaré mardi M. Le Drian. Il a toutefois aussitôt réitéré la position de principe de Paris, qui refuse tout retour et jugement de ses ressortissants affiliés à l'EI en France.

« Risques de torture »

« Ces terroristes-là [...] qui nous ont attaqués, qui ont aussi été semeurs de mort en Irak, doivent être jugés là où ils ont commis leurs crimes », a-t-il dit sur France Inter.

Les défenseurs des droits humains dénoncent « de vrais risques de torture » et « aucune garantie pour des procès équitables » en Irak, 12e pays le plus corrompu au monde.

En 2018, l'année qui a suivi la déclaration de la « victoire » sur l'EI en Irak, au moins 271 peines capitales ont été ordonnées - quatre fois plus qu'en 2017 -, selon Amnistie internationale.

Mais, dans les faits, Bagdad - parmi les cinq pays ordonnant le plus de peines de mort - a moins exécuté. En 2018, 52 personnes ont été pendues, contre 125 en 2017.

Au juge, Brahim Nejara a raconté être « parti de France en Syrie avec (sa) voiture en 2014 », date à laquelle le « calife » autoproclamé de l'EI a appelé ses partisans à lui prêter allégeance.

« Ma femme, ma fille et mon beau-frère étaient avec moi », a poursuivi l'homme en uniforme jaune des détenus.

Vu dans une vidéo de l'EI

Originaire de Meyzieu, près de Lyon (centre-est), d'où sont partis plusieurs djihadistes français, il est apparu dans une vidéo de propagande du groupe ultraradical après les attentats de novembre 2015 en France (130 morts).

Selon le Centre d'analyse du terrorisme (CAT), basé à Paris, il avait incité un de ses frères à commettre un attentat en France et fréquenté en Syrie Foued Mohamed-Aggad, l'un des kamikazes du Bataclan, salle de spectacles où a eu lieu une des tueries du 13-Novembre.

Reconnaissant avoir été pendant « un mois et demi » membre de la très redoutée « police islamique » de l'EI, il a toutefois assuré au juge : « je n'ai pas prêté allégeance à l'EI car quand je suis arrivé en Syrie, c'était le chaos ».

La veille, déjà, deux autres Français avaient juré ne pas avoir participé à ce rituel d'allégeance. L'un d'eux, Mustapha Merzoughi, a, malgré ce démenti, été condamné à la peine de mort.

Karam El Harchaoui, visiblement très stressé à la barre, s'est lui dit « innocent ».

« Je ne suis pas entré en Irak et je n'ai participé à aucun combat ni en Syrie ni en Irak », a clamé ce Français d'origine marocaine, crâne et barbe rasés, qui a expliqué avoir pris la route de la Syrie depuis Bruxelles où il était chômeur. En Syrie, il a épousé successivement deux ressortissantes belges.

Les procès de Yassine Sakkam, 29 ans et l'un des Français de l'EI les plus médiatisés, et de Mohammed Berriri, le benjamin de ce groupe de 12 Français (24 ans), sont fixés à mercredi.

Fodil Tahar Aouidate, qui a affirmé avoir été frappé par ses interrogateurs, comparaîtra de nouveau le 2 juin, un examen médical ayant été requis. La prochaine comparution de Vianney Ouraghi, Bilel Kabaoui et Mourad Delhomme a été fixée au 3 juin.