Golfe: tensions après des «actes de sabotage» contre quatre navires

MOUMEN KHATIB , RENÉ SLAMA Agence France-Presse Fujairah et Dubai

«Deux pétroliers saoudiens ont fait l'objet d'actes de sabotage» dimanche «dans la zone économique exclusive (ZEE) des Émirats arabes unis, au large des côtes de l'émirat de Fujairah, alors qu'ils étaient sur le point de pénétrer dans le Golfe d'Arabie», a déclaré lundi le ministre saoudien de l'Énergie Khalid Al-Falih.

Après un démenti initial, les Émirats ont eux fait état d'«actes de sabotage» contre quatre navires commerciaux de différentes nationalités à l'est de l'émirat de Fujairah, sans identifier les auteurs mais en évoquant un évènement «grave». Outre les deux tankers saoudiens, Al Marzoqah et Amjad, il s'agit d'un bateau norvégien, Andrea Victory, et d'un cargo émirati, A. Michel, a précisé un responsable gouvernemental émirati.

L'Arabie saoudite et les Émirats sont deux alliés proches des États-Unis, qui viennent de renforcer leur présence militaire au Moyen-Orient pour contrer l'Iran.