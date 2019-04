Fin de l'attaque à Kaboul, les assaillants tués

MUSHTAQ MOJADDIDI

Agence France-Presse

Kaboul L'attaque lancée samedi matin par un groupe de kamikazes et d'hommes armés contre le ministère de la Communication à Kaboul s'est achevée après plus de cinq heures de siège, faisant au moins deux morts et signant la fin d'une longue période de calme relatif dans la capitale afghane.

« Opérations terminées. Tous les kamikazes [ont été] tués et plus de 2000 employés civils secourus », a indiqué le ministère de l'Intérieur sur Twitter. Deux personnes ont été tuées et six autres blessées au cours de l'attaque, selon un bilan actualisé du ministère de la Santé. Le ministère de l'Intérieur a pour sa part avancé un bilan plus élevé de sept morts dont quatre civils et trois militaires. L'attentat intervient au lendemain du report sine die d'une rencontre entre talibans et représentants du gouvernement afghan, initialement prévue ce week-end au Qatar, et quelques jours après l'annonce par les insurgés du début de leur offensive de printemps. Le report de la réunion de Doha a contribué à faire baisser fortement les espoirs d'une percée dans les négociations de paix en Afghanistan. Les talibans ont rapidement fait savoir qu'ils n'avaient « rien à voir » avec l'attaque à Kaboul, selon leur porte-parole Zabihullah Mujahid dans un message de « clarification » à l'AFP. Aucune autre organisation ne l'a revendiquée dans l'immédiat. Le groupe État islamique a mené de nombreuses attaques meurtrières dans la capitale afghane ces dernières années. Le ministère de la Communication, un immeuble de 18 étages, considéré comme le plus haut de Kaboul, est situé dans une zone commerciale du centre-ville à environ deux kilomètres de la « zone verte », un périmètre archiprotégé de la capitale. Les assaillants, au nombre de trois ou quatre, s'y sont retranchés des heures durant, tandis que les forces de sécurité s'efforçaient d'en évacuer les employés paniqués, très nombreux en ce jour ouvré en Afghanistan. Les assaillants portaient des uniformes de la police et visaient un sanctuaire proche du bâtiment, a déclaré le général Sayed Mohammad Roshan Dil, chef de la police de Kaboul. « Le sauvetage des civils est la priorité absolue », a-t-il dit sur la chaîne Tolo News.

Agrandir Les forces de sécurité afghanes ont échangé des tirs avec les auteurs de l'attentat. PHOTO RAHAMAT GUL, ASSOCIATED PRESS