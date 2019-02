Syrie: 40 camions évacuent des civils du réduit de l'EI

Consultez notre dossier complet sur les tumultes, conflits et guerres qui ont suivi le «Printemps arabe». »

ROUBA EL HUSSEINI, EMMANUEL DUPARCQ

Agence France-Presse

Près de Baghouz

Plus de 40 camions transportant des hommes, mais surtout des femmes et des enfants, ont quitté vendredi l'ultime réduit du groupe État islamique (EI) dans l'Est syrien, sous la supervision des forces arabo-kurdes qui espèrent proclamer bientôt leur victoire contre les djihadistes acculés.