(Varsovie) Des milliers d’agriculteurs polonais se sont rassemblés mardi à Varsovie pour protester contre le Pacte vert européen et en faveur de contrôles plus stricts des importations des produits agroalimentaires en provenance d’Ukraine.

Agence France-Presse

Arborant des drapeaux nationaux blanc et rouges, les manifestants se sont réunis dans le centre de la capitale polonaise avant de se diriger vers les sièges du Parlement et du premier ministre, aux sons de trompettes, de sirènes d’alarme et de pétards, ont constaté des journalistes de l’AFP.

« Nous protestons contre le Pacte vert européen qui limite notre production […] et contre les importations non contrôlées des produits ukrainiens », a déclaré à l’AFP Rafal Gebczyk, un producteur de poivrons, vêtu comme la plupart des manifestants en un gilet jaune.

Selon Michal Zemke, propriétaire d’une ferme d’une centaine d’hectares, le pacte vert « tue nos exploitations » et les produits hors-UE non contrôlés font de la « concurrence déloyale ».

« Nous ne voulons pas nuire à l’Ukraine, nous voulons que les problèmes soient résolus pour notre bien et celui des Ukrainiens. Il faut les aider, car la guerre risque de nous concerner aussi », a-t-il souligné.

Des protestations d’agriculteurs se déroulent depuis plusieurs semaines en Pologne, les fermiers bloquant des routes à travers le pays et les postes frontaliers avec l’Ukraine.

La Pologne compte parmi les principaux soutiens de l’Ukraine depuis le déclenchement de l’offensive russe en février 2022.

Mais leurs relations ont été empoisonnées ces derniers mois par des contentieux commerciaux, notamment par l’ouverture, par Bruxelles, des frontières européennes aux produits agricoles ukrainiens.

« Nous sommes pour l’aide à l’Ukraine, mais pas au prix de la vie et du travail des agriculteurs polonais. Nous voulons aider, mais pas au prix de perdre nos exploitations », a déclaré à l’AFP Stefan Wojcik, un des organisateurs de la protestation.

« Si rien ne change, il y aura d’autres manifestations, d’autres blocages de routes, a-t-il dit. Nous nous battons aujourd’hui pour notre survie, pour nos exploitations, pour la sécurité alimentaire de la Pologne et de l’Europe ».

La semaine dernière, le gouvernement polonais a indiqué à l’AFP que Varsovie et Kyiv étaient encore « loin d’un accord » sur les importations des produits agricoles ukrainiens.