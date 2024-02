(Moscou) Des dizaines de Russes ont continué lundi de déposer des fleurs sur un monument de Moscou pour honorer la mémoire de l’opposant Alexeï Navalny, mort en prison, malgré les centaines d’arrestations qui ont eu lieu les jours précédents.

Agence France-Presse

Près de 400 personnes ont été interpellées dans toute la Russie et au moins 150 ont été condamnées à de courtes peines de prison ces trois derniers jours pour des actions à la mémoire du charismatique opposant et militant anticorruption, selon des organisations de défense des droits.

Lundi, la police a cependant laissé sans violence des Moscovites, dont certains pleuraient, défiler un à un pour déposer des fleurs sur un monument consacré à la mémoire des victimes des répressions politiques soviétiques, en face de la Loubianka, siège du KGB soviétique puis FSB russe.

Plusieurs ambassadeurs, dont le Français Pierre Lévy, se sont également recueillis sur le monument.

« Alexeï Navalny est vivant dans notre mémoire, il est un rayon lumineux dans notre vie. Nous honorerons sa mémoire et poursuivrons son travail », dit à l’AFP Larissa, ambulancière de 54 ans sur un ton solennel.

Alexandra, 21 ans, avait peur de venir au monument après avoir vu des vidéos des arrestations des jours précédents, mais l’a fait malgré tout. « Les deux premiers jours, j’ai pleuré sans arrêt. Je suis en colère », raconte-t-elle.

« Même s’il était en prison, s’il a été emmené au-delà du cercle polaire, il était toujours en vie. C’est comme s’il y avait encore de l’espoir », poursuit la jeune femme qui a assisté par le passé à des rassemblements organisés par M. Navalny. « C’est le genre de personne que l’on veut suivre, et des personnes l’ont suivi. »

« L’espoir de millions de Russes »

Konstantin, âgé de 16 ans, dit s’être intéressé à la politique dès ses 11 ans, lorsqu’il a découvert Alexeï Navalny. « C’est la personne dont j’ai suivi les activités pendant toutes ces années. Et la nouvelle de sa mort, ou plutôt de son assassinat le 16 février, bien sûr, m’a choqué », explique-t-il.

« Il m’a montré que la politique n’est pas quelque chose d’ennuyeux que l’on ne trouve que dans les journaux. Il était une rock star de la politique russe », poursuit Konstantin, qui souligne que l’opposant était « capable d’intéresser des segments différents de la population » russe.

Connu pour ses enquêtes anticorruption et sa lutte acharnée contre Vladimir Poutine et son « parti des voleurs et des escrocs », Alexeï Navalny est mort vendredi dans la colonie pénitentiaire de l’Arctique où il purgeait une peine de 19 ans.

Les circonstances de la mort à l’âge de 47 ans de l’opposant, victime d’un empoisonnement auquel il a survécu de justesse en 2020 et de conditions de détention particulièrement dures, restent obscures et les autorités ont refusé jusqu’à présent de remettre sa dépouille à ses proches.

Le charismatique avocat était particulièrement populaire auprès de la jeunesse des grandes villes, à l’exemple de Moscou et de Saint-Pétersbourg.

Il était en tout cas la figure de proue d’une opposition russe par ailleurs laminée par des années de répression.

« Pour des millions de Russes, il était encore une sorte d’espoir, et on ne sait pas qui pourra être l’espoir suivant, après lui », souligne d’une voix tremblante Elizaveta, 47 ans, venue au mémorial moscovite en lunettes noire et fumant nerveusement une cigarette.