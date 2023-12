PHOTO BEN STANSALL, AGENCE FRANCE-PRESSE

Annoncé il y a un an et demi, à l’époque sous le gouvernement de Boris Johnson, le projet d’envoyer au Rwanda des migrants – quelle que soit leur origine – n’a jamais été mis en œuvre. Mi-2022, un premier vol avait été annulé in extremis après une décision de la CEDH.