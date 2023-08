L’Ukraine a lancé une contre-offensive en juin pour repousser les forces russes des territoires de l’est et du sud, mais a fait depuis des progrès modestes.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a admis jeudi soir que sa contre-offensive était difficile mais assuré que ses troupes dominaient les forces russes.

Agence France-Presse

CE QUE L’ON DOIT SAVOIR Le ministre allemand de la Défense a réaffirmé sa réticence à livrer des missiles de croisière demandés par Kyiv pour repousser les forces russes ;

Plus de 230 000 personnes se sont enrôlées dans l’armée russe depuis le début de l’année, au 18e mois de l’offensive de Moscou en Ukraine ;

Des tirs d’artillerie russes ont endommagé une église emblématique de la ville de Kherson, qui abritait autrefois les restes d’un célèbre commandant russe du XVIIIe siècle ;

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken va dénoncer l’utilisation de la nourriture comme d’une « arme de guerre », avec la Russie en ligne de mire ;

La défense aérienne ukrainienne a abattu une quinzaine de drones qui se dirigeaient vers Kyiv dans la nuit de mercredi à jeudi.

« Les occupants tentent de toutes leurs forces d’arrêter nos gars. Les combats sont très violents », a-t-il reconnu dans son message quotidien, assurant néanmoins que « quoi que fasse l’ennemi, c’est l’armée ukrainienne qui domine ».

Le président Zelensky a évoqué jeudi des combats dans les zones clef de Lyman, Bakhmout et Avdiivka, dans l’est du pays, mais aussi sur le front sud.

En 2022, l’Ukraine a repris des pans de territoire autour de Kherson et de Kharkiv lors de contre-offensives rapides. Mais les forces ukrainiennes sont désormais confrontées à des positions défensives russes bien ancrées, au fil des derniers mois.

Kyiv a averti que cette contre-offensive pourrait être longue et difficile et a exhorté ses alliés à envoyer plus d’armes.

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a quant à lui accusé jeudi la Russie, devant le Conseil de sécurité de l’ONU, de « chantage » sur l’accord céréalier de la mer Noire, dont elle s’est retirée en juillet, et d’« agression » sur le système alimentaire mondial.

La Russie a en effet refusé mi-juillet de prolonger l’accord qui autorisait les exportations de céréales ukrainiennes par la mer Noire, entraînant une hausse des prix des céréales qui touche particulièrement les pays les plus pauvres.

Moscou et Kyiv visées par des drones

La Russie a affirmé jeudi avoir abattu sept drones ukrainiens dans la région de Kalouga, à moins de 200 km au sud-ouest de Moscou, sur fond de multiplication d’attaques de ce type visant la capitale russe.

Les forces russes ont « empêché dans la nuit une tentative du régime de Kyiv d’effectuer une attaque terroriste avec des drones au-dessus de la région de Kalouga », à environ 180 km de Moscou, a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

PHOTO ALEXANDER NEMENOV, AGENCE FRANCE-PRESSE Un système de défense antimissile Pantsyr S-1 sur le toit du bâtiment qui abrite le ministère de la Défense à Moscou, le 3 août 2023.

« Six drones ont été abattus par les systèmes de défense antiaérienne », selon la même source, et l’incident n’a pas fait « de victimes ni de dégâts ».

Pour sa part, le gouverneur régional, Viatcheslav Chapcha, a annoncé plus tard dans la journée qu’un septième drone avait été détecté et abattu dans cette région, en soulignant sur Telegram que cela « n’a affecté ni les gens ni les infrastructures ».

Ces annonces interviennent alors que les attaques de drones ukrainiens se sont multipliées ces dernières semaines en territoire russe, en visant souvent Moscou et la péninsule annexée de Crimée.

Ainsi, la Russie a affirmé mardi avoir neutralisé une attaque de drones ukrainiens à Moscou, en admettant toutefois que l’un des engins avait percuté un immeuble de la capitale, déjà touché le week-end dernier dans une attaque similaire.

La défense aérienne ukrainienne a abattu une quinzaine de drones qui se dirigeaient vers Kyiv dans la nuit de mercredi à jeudi, a annoncé le chef de l’administration militaire de la capitale, Serguiï Popko.

Les forces ukrainiennes « ont détecté et détruit près de 15 cibles aériennes » à l’approche de Kyiv, a indiqué M. Popko sur Telegram, précisant qu’il s’agissait de drones explosifs « Shahed ».

« Selon les informations disponibles pour le moment, il n’y a eu ni victime ni dégât dans la capitale », a-t-il ajouté.

L’alerte aérienne, la 820e à Kyiv depuis le début de l’invasion russe en février 2022, a duré trois heures, a précisé M. Popko.

Moscou fait régulièrement pleuvoir sur les arrières ukrainiens des drones explosifs de type « Shahed » de fabrication iranienne.

La nuit précédente, l’armée ukrainienne avait affirmé avoir abattu plus de dix drones dans le ciel de la capitale. La chute de débris avait causé de légers dégâts matériels, mais aucun blessé.

En revanche, des attaques de drones russes avaient provoqué d’importants dégâts mercredi à l’aube sur des sites portuaires ukrainiens à Izmaïl, sur le Danube, des infrastructures devenues cruciales pour les exportations de céréales.