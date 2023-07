(Kyiv) Le président russe Vladimir Poutine a défendu samedi la répression grandissante visant la société civile et les voix critiques en Russie, l’estimant nécessaire dans le cadre de l’offensive russe en Ukraine.

« Nous sommes en 2023 et la fédération de Russie est engagée dans un conflit armé avec un voisin. Et je pense qu’il faut adopter une certaine attitude à l’égard des personnes qui nous causent des dommages à l’intérieur du pays », a-t-il déclaré durant une conférence de presse avec des journalistes russes.

« Nous devons garder à l’esprit que pour réussir, y compris dans une zone de conflit, nous devons suivre certaines règles », a-t-il poursuivi.

Vladimir Poutine répondait à un journaliste du quotidien russe Kommersant lui demandant de commenter les arrestations récentes d’un politologue et d’une metteuse en scène, Boris Kagarlitsky et Evguénia Berkovitch.

« Ces gens ont été arrêtés pour les mots qu’ils ont dits ou écrits, est-ce normal ? », a demandé le journaliste, faisant le rapprochement avec les purges staliniennes de 1937.

Politologue réputé spécialiste de la gauche en Russie, Boris Kagarlitsky a été inculpé cette semaine pour « appels publics au terrorisme » et placé en détention provisoire à Syktyvkar, dans le Grand Nord russe. Il avait publiquement exprimé son opposition à l’offensive en Ukraine.

Evguénia Berkovitch a elle été arrêté début mai et accusée d’« apologie du terrorisme » pour une pièce qu’elle a mise en scène en 2020, racontant l’histoire de femmes russes recrutées sur l’internet pour épouser des islamistes en Syrie.

Vladimir Poutine a dit entendre leurs noms « pour la première fois » et « ne pas vraiment comprendre ce qu’ils ont fait ou ce qu’on leur a fait », ajoutant qu’il donnait juste son « opinion générale sur le problème ».

Depuis le début de l’offensive des troupes russes en Ukraine et l’adoption de lois interdisant toute parole critique, plusieurs médias indépendants russes ont été obligés de suspendre leurs activités ou quitter le pays et de nombreux opposants se sont exilés ou ont été emprisonnés.

Des milliers d’amendes et plusieurs lourdes peines de prison ont visé pêle-mêle anonymes, militants et intellectuels.

Zelensky visite les positions des forces spéciales près de Bakhmout

Volodymyr Zelensky a annoncé samedi s’être rendu sur les positions des forces spéciales ukrainiennes près de la ligne de front dans la région de Bakhmout, dans l’est de l’Ukraine, un des hauts lieux de l’actuelle contre-offensive ukrainienne.

PHOTO FOURNIE PAR LA PRÉSIDENCE UKRAINIENNE VIA AGENCE FRANCE-PRESSE Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remis des récompenses aux soldats de l’armée ukrainienne lors de sa visite dans la région de Bakhmout.

« Vers Bakhmout, positions avancées des forces d’opération spéciales. Aujourd’hui, je suis ici pour féliciter nos soldats pour leur jour professionnel et rendre hommage à leur force », a-t-il indiqué sur Telegram.

Le président ukrainien précise ne pas avoir le droit de dévoiler les opérations actuelles des forces spéciales, mais a salué leur travail « vraiment héroïque ».

Dans un autre message, il a salué les forces spéciales ukrainiennes pour la récente capture de Staromaïorske, un village du sud-est de la région de Donetsk dont la « libération » a été revendiquée cette semaine par l’armée ukrainienne.

Le président ukrainien a précisé avoir visité plusieurs localités de l’est de l’Ukraine dans la journée, notamment les villes de Kramatorsk, Droujkivka ou Tchassiv Iar, près de Bakhmout.

PHOTO VIACHESLAV RATYNSKYI, REUTERS Un édifice de Dnipro touché par une frappe russe, le 28 juillet

Il a également partagé deux vidéos, l’une le montrant remettant des récompenses aux soldats de l’armée ukrainienne et l’autre durant un arrêt dans une station-service, faisant des selfies avec des soldats.

L’Ukraine a entamé début juin sa contre-offensive, annoncée de longue date, mais qui se heurte aux défenses russes solidement retranchées et dont les résultats sont pour l’instant modestes.

Dans la région de Bakhmout, une ville ukrainienne capturée en mai par la Russie après des mois d’un siège ravageur, l’armée ukrainienne a toutefois annoncé avoir avancé ces dernières semaines et menacer les forces russes présentes dans la ville.

Deux morts dans un tir de missile russe sur Zaporijjia

PHOTO VIACHESLAV RATYNSKYI, REUTERS Une frappe a laissé un cratère près d’un chemin de fer à Zaporijjia.

Un homme et une femme ont été tués samedi dans une frappe russe ayant touché Zaporijjia, grande ville du sud de l’Ukraine, ont rapporté les autorités locales.

« Un missile ennemi a touché une zone dégagée. Malheureusement, un homme et une femme ont été tués », a déclaré sur son compte Telegram Anatoli Kourtev, le secrétaire du conseil municipal de la ville, ajoutant qu’une autre femme avait été blessée.

Selon lui, « l’onde de choc a détruit les fenêtres d’immeubles de grande hauteur, endommagé le bâtiment d’une institution éducative et un supermarché ».

Les médias ukrainiens ont diffusé des images des suites de l’attaque, montrant la devanture d’un supermarché détruite, ses rayons désertés et plongés dans le noir en raison de l’effet de souffle de l’explosion.

Selon les forces armées ukrainiennes, l’armée russe a lancé « cinq missiles et 19 frappes aériennes » au cours de la journée écoulée et tiré « 30 fois avec des systèmes de lance-roquettes multiples sur les positions » des troupes ukrainiennes et des zones habitées.