Joe Biden et Rishi Sunak à San Diego, Californie, le 13 mars 2023.

(Londres) Le premier ministre britannique Rishi Sunak se rendra à Washington la semaine prochaine pour rencontrer le président Joe Biden et discuter du soutien à l’Ukraine à l’approche du sommet de l’OTAN, a annoncé mardi Downing Street.

Agence France-Presse

La visite prévue les 7 et 8 juin vise à « relever le niveau de coopération et de coordination du Royaume-Uni et des États-Unis concernant les défis économiques qui vont définir l’avenir », a indiqué un porte-parole du dirigeant conservateur britannique.

« Elle permettra aussi de discuter de différents sujets comme du soutien à l’Ukraine sur la base du succès du Sommet du G7 et avant le sommet de l’OTAN » en juillet à Vilnius, a-t-il ajouté.

Londres a été le premier allié de Kyiv à livrer des chars lourds à l’armée ukrainienne, avant les États-Unis, et s’est prononcé pour la livraison d’avions de combat en amont du feu vert américain à la fourniture d’avions F-16.

Arrivé à Downing Street en octobre dernier, Rishi Sunak s’était rendu en mars en Californie pour un sommet de l’alliance AUKUS avec les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie marquant le lancement d’un programme ambitieux de sous-marins à propulsion nucléaire qui a fâché la France.

Le président américain s’est lui rendu mi-avril à Belfast à l’occasion du 25e anniversaire de la paix dans la province britannique. Sa brève rencontre avec M. Sunak avait été interprétée par certains comme un signe des tensions qui ont entaché la « relation spéciale » entre Londres et Washington du fait des conséquences du Brexit en Irlande du Nord.

Joe Biden est particulièrement attentif à ce dossier en raison de ses racines irlandaises.