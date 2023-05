Guerre en Ukraine, jour 459

Kyiv dit avoir contré l’attaque de drones « la plus importante » sur la capitale

(Kyiv) L’Ukraine a dit dimanche avoir contré « l’attaque de drones la plus importante » sur Kyiv « depuis le début de l’invasion » russe, qui a toutefois fait deux morts et trois blessés, Volodymyr Zelensky saluant « les héros » de la défense antiaérienne. La capitale a été de nouveau frappée dans la nuit de dimanche à lundi par des drones explosifs et des missiles, selon les autorités militaires.