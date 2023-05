(Cesena) Des inondations causées par de fortes pluies en Émilie-Romagne, dans le centre nord de l’Italie, ont fait au moins neuf morts, plusieurs disparus et des milliers d’évacués, entraînant l’annulation du Grand Prix de Formule 1 prévu ce week-end dans la région.

« Malheureusement le nombre de victimes s’est aggravé », a déclaré devant la presse Irene Priolo, vice-présidente de la région, estimant à « plus de 10 000 » le nombre de personnes évacuées.

Les autorités régionales ont fait état jusqu’à présent de neuf morts, dont la majorité dans les régions de Forli et Cesena.

Les rues de nombreuses localités en plaine ont été submergées par les eaux après d’abondantes précipitations et beaucoup d’habitants se sont retrouvés piégés, contraints de se réfugier dans les étages ou sur les toits de leurs maisons, tandis que de nombreuses routes locales étaient impraticables.

Selon le ministre de la Protection civile Nello Musumeci, 50 000 personnes sont privées d’électricité.

« Si nous avions conçu un réseau de distribution de l’eau de pluie capable d’absorber 1000 millimètres en 12 mois, nous devons penser maintenant à un système qui devra absorber 500 millimètres en 48 heures », a-t-il commenté.

« Rien ne sera plus comme avant, car ce processus de tropicalisation qui monte de l’Afrique touche aussi l’Italie », a ajouté M. Musumeci.

La répétition des évènements climatiques extrêmes « peut être la conséquence d’un changement climatique en cours », a déclaré à l’AFP le colonel Paolo Capizzi du service météo de l’armée de l’air.

« Tôt ou tard, le déficit en eau est comblé, mais parfois de manière trop rapide », ajoute l’expert, rappelant la sécheresse des derniers mois en Italie et prévoyant pour « les prochains jours la même instabilité » météorologique.

« Moi qui suis née ici, je n’ai jamais vu ça, cette fois-ci nous avons vraiment peur », a déclaré à l’AFP Simona Matassoni, propriétaire de l’hôtel Savio à Cesena, sur la côte Adriatique, jointe par téléphone.

Dans la nuit de mardi à mercredi, des résidents des environs de la commune de Forli, où la première victime a été retrouvée, fuyaient pieds nus, choqués, dans l’obscurité, avec de l’eau jusqu’à la poitrine, selon un photographe de l’AFP sur place.

Le GP de Formule 1 annulé

À Imola, où devait se tenir dimanche le Grand Prix de F1, le fleuve Santerno qui borde les pistes est en crue et la direction de la course a annoncé mercredi l’annulation de l’épreuve.

« C’est une décision responsable en raison de la situation que vivent les villes et villages de la région. Cela ne serait pas juste d’accroître la pression sur les autorités locales et les services d’intervention dans une période difficile », a expliqué le promoteur de la F1, Formula One, dans un communiqué.

Si la piste elle-même n’est pas inondée, l’enceinte du circuit est, à plusieurs endroits, sous l’eau d’après les photos de journalistes présents sur place.

La protection civile italienne a indiqué que 14 rivières étaient sorties de leur lit entre mardi et mercredi et que 23 communes étaient inondées.

Elle a appelé sur Twitter à prendre des « précautions maximales », alors que les maires de la région exhortaient leurs concitoyens à se réfugier en altitude.

Les habitants « ne doivent aller dans des caves ou sous-sols sous aucun prétexte, et éviter les rez-de-chaussée si possible », a prévenu le maire de Cesena, Enzo Lattuca, sur Facebook.

La première ministre italienne Giorgia Meloni a exprimé mercredi son soutien aux personnes affectées par les crues, assurant que le gouvernement était « prêt à intervenir avec l’aide nécessaire ».

L’Émilie-Romagne avait déjà été touchée il y a deux semaines par de fortes pluies qui avaient provoqué des inondations et des glissements de terrain faisant deux morts et provoquant des dégâts dans l’agriculture d’environ 300 millions d’euros, selon le syndicat Coldiretti.

Cette dépression qui frappe le plus durement l’Italie a également provoqué des inondations de l’autre côté de l’Adriatique, en Croatie et en Bosnie, sans faire de victimes pour le moment.