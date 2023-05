Avec une inflation supérieure à 10 % et des grèves qui sévissent dans les secteurs de la santé, de l’éducation ou des transports, le montant anticipé de la facture du couronnement fait grimacer les sujets britanniques de Sa Majesté. Parce que, oui, ce sont eux qui assumeront la note…

Qui paie ?

PHOTO ANDREW MATTHEWS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS On prévoit des retombées économiques de 414 millions de livres sterling seulement en souvenirs et autres objets de commémoration.

Au Royaume-Uni, l’argent dépensé pour les têtes couronnées provient essentiellement de deux portefeuilles : celui de la famille royale et celui des contribuables. Si la famille royale acquitte la note lorsqu’il s’agit des mariages, le couronnement est une affaire d’État. À combien s’élèvera la facture de la cérémonie, de la réception et, surtout, de la sécurité entourant l’évènement pour les sujets de Sa Majesté ? En attendant que le gouvernement dévoile le montant de la facture, divers experts ont spéculé dans les médias britanniques que le couronnement de Charles III pourrait coûter plus du double de celui d’Élisabeth II.

Coût du couronnement d’Élisabeth II en 1953 : 77 millions de dollars*

Estimation du coût du couronnement de Charles III en 2023 selon The Guardian : 170 millions de dollars

* en dollars canadiens constants de 2023