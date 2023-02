Mardi, la circulation des trains sera de nouveau « fortement perturbée » en France, ainsi que celle des métros à Paris, selon la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et le Régie autonome des transports parisiens (RATP).

Les grèves et manifestations reprennent de plus belle

(Paris) La semaine s’annonce cruciale en France pour la très contestée réforme des retraites avec deux journées de forte mobilisation en vue contre ce projet pour le début de son examen par les députés, et en première ligne un ministre affaibli par des soupçons de favoritisme.

Agence France-Presse

La première ministre Elisabeth Borne a fait un pas dimanche en direction des députés de droite Les Républicains (LR), dont les voix sont indispensables pour voter la réforme.

« Nous allons bouger en étendant le dispositif des carrières longues à ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans », ce qui leur permettra de « partir à 63 ans » à la retraite, a annoncé Mme Borne dans le journal français Journal du dimanche, sans remettre en cause la mesure cardinale de la réforme, le recul de l’âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans.

Mais ce n’est pas suffisant pour le député LR du Pas-de-Calais Pierre-Henri Dumont, qui veut que « tous ceux » ayant commencé à cotiser avant 21 ans soient concernés.

Le soutien de LR à la réforme semblait pourtant acquis depuis que ses principaux responsables ont exprimé leur satisfaction d’avoir été entendus par le gouvernement le 10 janvier.

Mme Borne a par ailleurs assuré de toute sa « confiance » le ministre du Travail Olivier Dussopt, en première ligne sur ce projet de loi, au moment où il est fragilisé par des soupçons de « favoritisme » dans l’attribution d’un marché public lorsqu’il était maire d’Annonay, une petite ville du sud de la France, il y a une quinzaine d’années.

Le camp du président Emmanuel Macron ne dispose que d’une majorité relative à l’Assemblée. À cela s’ajoute la menace de défections internes, dont certaines au sein même du groupe macroniste Renaissance. Une dizaine de voix pourraient manquer au camp présidentiel lors d’un vote final.

Et les syndicats restent vent debout contre le recul de l’âge de la retraite qui a déjà mobilisé un nombre record de manifestants les 19 et 31 janvier.

L’aménagement proposé dimanche par la première ministre a été qualifiée de « rustine » par Laurent Berger, secrétaire général de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), le premier syndicat français, sur la radio France Inter.

Deux nouvelles journées d’action sont prévues, mardi et samedi.

Mardi la circulation des trains sera de nouveau « fortement perturbée » en France, ainsi que celle des métros à Paris, selon la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et le Régie autonome des transports parisiens (RATP).

La Direction générale de l’aviation civile (DGAC) a demandé dimanche aux compagnies aériennes d’annuler préventivement un vol sur cinq mardi à l’aéroport parisien d’Orly, du fait d’une grève des contrôleurs aériens. « Des perturbations et des retards sont néanmoins à prévoir » sur les vols restants, prévient la DGAC, sans évoquer de restrictions pour l’autre aéroport parisien de Roissy.

De source sécuritaire, les autorités attendent mardi entre 900 000 et 1,1 million de personnes dans la rue, dont 70 000 à Paris.

Et selon M. Berger le point culminant de cette semaine de mobilisation, sera le samedi 11 février.

Les grèves devraient une nouvelle fois concerner aussi particulièrement les secteurs de l’énergie, des raffineries, qui ont prévu de cesser le travail mardi et mercredi.

Mais l’heure n’est pas encore au blocage de l’économie, une stratégie décriée par les syndicats réformistes.