Guerre en Ukraine, jour 329

L’hélicoptère du ministre de l’Intérieur s’écrase, 14 morts

(Brovary) Le ministre ukrainien de l’Intérieur Denys Monastyrsky a été tué mercredi près de Kyiv dans l’écrasement de son hélicoptère qui a fait au moins 14 morts, tandis que l’OTAN a annoncé « des armes plus lourdes et plus modernes » pour les forces ukrainiennes.