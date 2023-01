Le projet du gouvernement français de reculer l’âge de la retraite de 62 à 64 ans risque de mener à un affrontement avec les travailleurs opposés à cette mesure jugée draconienne. Or, de nombreux pays ont entrepris, avec maintes variables, le même chantier ces dernières années. Tour d’horizon.

À chacun sa problématique

La volonté de reculer l’âge de la retraite est associée à deux phénomènes : le vieillissement de la population et les coûts en hausse des régimes publics de retraite, note Yves Carrière, professeur agrégé au département de démographie de l’Université de Montréal. Mais la situation diffère de pays en pays. « Il faut tenir compte du type de système mis en place [capitalisé ou non], du taux de remplacement [somme que l’État donne par rapport au salaire], de la conjoncture démographique, du taux d’activité [lié au travail] des gens âgés et de l’espérance de vie », énumère-t-il.

La France

PHOTO PHILIPPE LOPEZ, AGENCE FRANCE-PRESSE Message de protestation affiché à Bordeaux, en France, le 11 janvier

Le 1er avril 1983, l’âge minimal de la retraite est devancé à 60 ans alors qu’il était à 65 ans depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il est passé à 62 ans en 2010. L’actuel gouvernement Macron veut maintenant le repousser à 64 ans. Selon M. Carrière, le système français est plus généreux. « La pension minimale en France va être augmentée à 20 800 $ par année en dollars canadiens. Alors qu’au Québec, si je prends ma retraite à 65 ans en cotisant au maximum au régime public, on me versera 15 600 $, auxquels s’ajoutent environ 8000 $ par la Sécurité de la vieillesse [fédéral]. Et ça, c’est le… maximum. Le taux de remplacement est nettement plus élevé en France qu’ici. »

Faut-il reculer l’âge de la retraite au Canada ?

Yves Carrière croit que non. « Notre régime public est un des plus cheaps des pays de l’OCDE, dit-il. Il n’est pas une incitation à prendre sa retraite. Et depuis le milieu des années 1990, l’âge effectif de la retraite n’a cessé d’augmenter et a probablement dépassé les 65 ans. De nombreuses personnes encaissent leurs rentes publiques dès 60 ans mais continuent à travailler ! » Il estime aussi qu’au Canada, contrairement à la France, les dépenses publiques pour les retraites représentent un faible pourcentage du PIB et ne mettent pas trop de pression sur l’économie.

L’Union européenne, aujourd’hui

Dans les 27 États de l’Union européenne (UE), la moyenne de l’âge légal du départ à la retraite est proche de 65 ans. L’âge oscille entre 60 et 65 ans selon les pays et parfois selon le sexe. Ainsi, en Autriche et en Pologne, on prend sa retraite à 65 ans chez les hommes et à 60 ans chez les femmes. Outre la France, seules la Suède et la Grèce (après 40 ans de cotisations) fixent à 62 ans l’âge légal de la retraite. En Slovaquie, c’est 62 ans et 10 mois. L’Allemagne, le Danemark, l’Italie et la Grèce (pour les personnes ayant 15 ans de cotisations) ont le seuil le plus élevé, soit 67 ans.

L’Union européenne, demain

Comme la France, de nombreux pays de l’UE sont engagés dans un processus visant à reculer l’âge de la retraite. « Pas moins de 23 États membres ont décidé de reculer dans les années à venir ou commencent déjà à le faire de manière progressive », lit-on sur le site Toute l’Europe. Ainsi, le Danemark va progressivement augmenter l’âge de la retraite pour le fixer à 69 ans en 2035 et à 70 ans en 2040. L’Italie le ferait passer à 69 ans et 9 mois d’ici 2050.

Au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, l’âge légal de la retraite est en voie de passer de 65 à 68 ans. Toutes les personnes nées après le 12 juin 1953 sont concernées. Plus on est né récemment, plus l’âge de la retraite est reculé. Les personnes nées après le 6 avril 1978 prendront leur retraite à 68 ans.

Au Japon : jamais ?

PHOTO TOMOHIRO OHSUMI, ARCHIVES BLOOMBERG Rue commerçante de Tokyo, au Japon

Le Japon a récemment autorisé les entreprises à faire passer l’âge de la retraite de 65 à 70 ans. Pas étonnant ! En 2025, un Japonais sur trois aura 65 ans ou plus. Il manque de main-d’œuvre. Mais selon un récent reportage du New York Times, de nombreux habitants du pays vont travailler bien au-delà. Car le coût de la vie est très élevé et les régimes de retraite, peu généreux ! Le quotidien new-yorkais indique que le seuil minimal de la pension d’État est de 60 000 yens par mois (607 $ CAN). Toujours selon le New York Times, la Corée du Sud compte près de 40 % de gens âgés vivant dans la pauvreté. Là aussi, on travaille très longtemps.

Aux États-Unis

Longtemps, l’âge de la retraite a été fixé à 65 ans. « Si la loi a été adoptée en 1983 sous Ronald Reagan, il s’est passé de nombreuses années avant le début de son application », relève Yves Carrière. Autrement dit, les gens qui avaient, par exemple, 62 ans en 1983, n’ont pas appris du jour au lendemain qu’ils devaient travailler plus longtemps. Par ailleurs, les Américains peuvent commencer à toucher leurs prestations publiques à compter de 62 ans. Mais ils vont payer des pénalités, comme c’est le cas chez les Québécois qui prennent leur retraite avant 65 ans.

Sources : ssa.gov, touteleurope.eu, Le Point, entitledto.co.uk, Money Farm, The New York Times