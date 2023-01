Paris

Six blessés à l’arme blanche gare du Nord, l’agresseur blessé toujours non identifié

(Paris) Un homme a blessé six personnes, dont une gravement, avec une arme blanche mercredi matin à Paris avant d’être maîtrisé par des policiers au sein de la gare la plus fréquentée d’Europe, qui dessert notamment Londres et Bruxelles.