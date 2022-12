Âgés de huit, 10 et 11 ans, ces trois garçons qui avaient été repêchés dimanche en arrêt cardiaque par les secours dans un lac à Solihull, près de Birmingham, « n’ont pas pu être réanimés », a indiqué lundi la police des West Midlands.

PHOTO MATTHEW COOPER, ASSOCIATED PRESS

(Londres) Trois enfants sont morts après être tombés dans un lac gelé dans le centre de l’Angleterre, touchée par un épisode de froid sévère avec d’importantes chutes de neige et du gel qui perturbent les transports, en particulier autour de Londres.

Marie HEUCLIN Agence France-Presse

Âgés de huit, 10 et 11 ans, ces trois garçons qui avaient été repêchés dimanche en arrêt cardiaque par les secours dans un lac à Solihull, près de Birmingham, « n’ont pas pu être réanimés », a indiqué lundi la police des West Midlands.

Un quatrième garçon, âgé de six ans, qui avait été repêché en même temps qu’eux, se trouve toujours « dans un état critique à l’hôpital », a-t-elle précisé.

« Nos pensées vont vers leur famille et leurs amis dans ce moment profondément bouleversant », a ajouté la police, qui indique que les recherches se poursuivent pour s’assurer qu’il n’y a pas d’autre victime.

Des témoignages ont indiqué qu’il y aurait pu avoir jusqu’à six personnes tombées à l’eau.

Dimanche soir, le chef des pompiers locaux, Richard Stanton, avait toutefois déjà prévenu que « vu la température dans l’eau, l’âge de ceux qui sont entrés dans l’eau et le temps qu’ils ont passé dedans, il ne s’agit plus d’une opération de sauvetage », mais plutôt de récupérer des corps.

Les services de secours avaient été appelés dimanche vers 14 h 30 (locale et GMT), après avoir été prévenus que des enfants qui jouaient sur un lac gelé dans le parc de Barbs Mills étaient tombés dans l’eau.

Sortis des flots glacés, les quatre garçons en arrêt cardiaque ont reçu des soins de réanimation immédiats et « ont été branchés à des systèmes perfectionnés de maintien en vie durant le trajet » vers deux hôpitaux de Birmingham, avait expliqué Cameron McVittie, du service d’ambulances local, dimanche soir lors d’une conférence de presse.

Un policier déployé sur les lieux a également été emmené à l’hôpital après avoir souffert d’une légère hypothermie.

Le Royaume-Uni connaît une vague de froid particulièrement intense depuis plusieurs jours, avec des températures ayant chuté jusqu’à -15,6 degrés Celsius à Braemar, dans le centre de l’Écosse.

« Nuit la plus froide »

La nuit de dimanche à lundi a été « la nuit la plus froide depuis le début de l’année », a indiqué le service national de météorologie (Met Office), qui a publié des bulletins d’alerte jaune à la neige, au brouillard et au gel, notamment dans le sud-est et le sud-ouest du pays, ainsi que le nord de l’Écosse.

Depuis dimanche soir, les transports sont très perturbés dans plusieurs régions, dont la capitale.

Les aéroports de Stansted (nord de Londres) et Gatwick (sud) ont ainsi dû fermer leurs pistes dans la nuit de dimanche à lundi pour les déneiger et de nombreux vols ont été annulés.

Des dizaines de passagers bloqués dans les aéroports de la capitale britannique ont posté sur les réseaux sociaux des vidéos montrant les pistes de décollage sous la neige, les avions bloqués au sol.

La circulation automobile était également très perturbée sur les grands axes autour de Londres, avec des embouteillages importants du fait de la neige et du verglas sur les routes, tandis que les passagers du rail subissaient eux aussi d’importants retards et des annulations.

Certaines écoles sont aussi restées fermées lundi matin.