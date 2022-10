« Ce prix est dédié aux Ukrainiens qui se battent sur le terrain. À ceux qui ont été obligés de fuir. À ceux qui ont perdu des proches et des amis. À tous ceux qui résistent et se battent pour leurs convictions », a déclaré la présidente du Parlement européen Roberta Metsola, en annonçant le choix de l’institution dans l’hémicycle à Strasbourg.

(Strasbourg) « Personne ne mérite davantage ce prix ». Le Parlement européen a décerné mercredi son prix Sakharov pour la liberté de pensée au « courageux peuple ukrainien » confronté à l’invasion russe.

Marie JULIEN Agence France-Presse

Le peuple ukrainien récompensé est représenté « par son président Volodymyr Zelensky, ses élus et la société civile », a-t-elle dit.

« Je sais que le courageux peuple d’Ukraine ne cédera pas, et nous non plus », a ajouté Roberta Metsola, soulignant que les Ukrainiens risquaient aussi leurs vies « pour sauvegarder les valeurs auxquelles nous croyons tous : la liberté, la démocratie, l’État de droit ».

Le président Volodymyr Zelensky s’est félicité de la remise du prestigieux prix Sakharov pour la liberté de pensée par le Parlement européen aux Ukrainiens, saluant son peuple qui se bat pour « la liberté et la démocratie ».

« Les Ukrainiens prouvent leur attachement aux valeurs de liberté et de démocratie chaque jour sur le champ de bataille contre l’État terroriste russe », a assuré M. Zelensky sur Twitter, soulignant que le soutien de l’UE était « très important pour l’Ukraine ».

Première dirigeante d’une institution européenne à s’être rendue en Ukraine après le déclenchement de la guerre, Roberta Metsola a considéré que « personne ne méritait davantage ce prix ».

Face aux « actes de pure terreur » de la Russie en Ukraine, dénoncés encore mercredi matin par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, la candidature du peuple ukrainien a d’ailleurs fait « consensus » parmi les groupes politiques du Parlement.

Hautement symbolique

« Comme le prix porte le nom du dissident russe Andreï Sakharov, c’est un geste hautement symbolique que de l’attribuer à l’Ukraine à ce moment critique de sa lutte contre l’invasion lancée par le président russe Vladimir Poutine », a relevé l’eurodéputé portugais Pedro Marques, vice-président du groupe S & D (gauche), deuxième groupe parlementaire.

« Qui d’autre que le peuple ukrainien a autant donné aux valeurs démocratiques dans notre époque contemporaine ? », a également réagi le Français Stéphane Séjourné, président du groupe Renew Europe (centristes et libéraux).

Deux autres finalistes étaient en lice : le fondateur de WikiLeaks Julian Assange, détenu à Londres, et la Commission pour la Vérité de Colombie, instance qui enquête sur les violations des droits humains pendant le conflit armé avec la guérilla des FARC.

Créé en 1988, le prix Sakharov « pour la liberté de l’esprit » récompense chaque année des personnes ou organisations défendant les droits de l’Homme et les libertés fondamentales. Il est doté d’une somme de 50 000 euros.

Antichambre du Nobel

À plusieurs reprises le prix a fait office d’antichambre du Nobel de la paix, comme pour le gynécologue congolais Denis Mukwege et la Yézidie Nadia Murad, la jeune Pakistanaise Malala Yousafzai ou encore Nelson Mandela, premier lauréat du prix Sakharov.

Cette année, l’ONG russe Memorial, cofondée par le grand dissident soviétique Andreï Sakharov qui a donné son nom au prix du Parlement européen, a été colauréate à son tour du Prix Nobel de la Paix.

En 2021 et 2020, le prix Sakharov avait déjà mis à l’honneur ceux qui s’élèvent contre le régime de Vladimir Poutine et ses alliés. Il avait récompensé l’an dernier l’opposant russe toujours emprisonné Alexeï Navalny, et, l’année précédente, « l’opposition démocratique » au président Alexandre Loukachenko en Biélorussie.

Le prix Sakharov 2022 sera remis officiellement le 14 décembre lors d’une cérémonie dans l’hémicycle du Parlement européen à Strasbourg.