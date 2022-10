Bakhmout, là où les soldats russes avancent encore

(Bakhmout) La journée, une pluie rituelle d’obus, et la nuit, un face-à-face de plus en plus rapproché qui rend fous certains soldats. Sur le front est de l’Ukraine, Bakhmout est l’une des dernières villes où les forces russes, ailleurs en repli, progressent encore.