Grèce

Des inondations destructrices dévastent l’île de Crète

(Athènes) Véhicules emportés, rues envahies par la boue et l’eau : des inondations destructrices sur l’île de Crète, dans le sud de la Grèce, ont fait un mort samedi et une disparue, et provoqué d’importants dégâts, selon les pompiers.